الدقيقة = 49 ألف يورو؟ بيرنلي يعلن ضم برويا من تشيلسي

أعلن نادي بيرنلي التعاقد مع أرماندو برويا قادما من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف بيرنلي أن التعاقد مع برويا يمتد حتى 2030.

وبحسب التقارير الصحفية فإن برويا انتقل إلى بيرنلي مقابل 23 مليون يورو حصل عليها تشيلسي.

Burnley FC are pleased to confirm the signing of Armando Broja, who joins the Club on a five-year contract from Chelsea for an undisclosed fee ✍️ He’s arrived 🙌 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 8, 2025

وقضى برويا الموسم الماضي معارا إلى إيفرتون.

دقيقة = 49 ألف يورو؟

ولعب برويا رفقة إيفرتون في الموسم الماضي 469 دقيقة دون التسجيل أو الصناعة على الإطلاق.

وبانتقاله إلى بيرنلي مقابل 23 مليون يورو فهذا يعني أن الدقيقة في الموسم الماضي مع إيفرتون تقدر تقريبا بـ 49 ألف يورو.

برويا خرج في أول إعارة إلى نادي فيتيس أرنهيم الهولندي يوليو 2020.

وفي صيف 2021 عاد اللاعب إلى تشيلسي ووقع على عقد طويل الأجل لمدة 5 سنوات.

وأُعير اللاعب الألباني مرة أخرى إلى ساوثامبتون في الصيف ذاته لمدة موسم واحد.

كما أعير لفولام في موسم 2023-2024، ولعب الموسم المنصرم معارا لصفوف إيفرتون قبل ان يعود هذا الصيف للبلوز.