10 تعاقدات.. طلائع الجيش يعلن صفقات موسم 2025-2026

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - بيان رسمي

أعلن نادي طلائع الجيش إبرام 10 صفقات استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 تحت قيادة هيثم شعبان المدير الفني.

ويستهل طلائع الجيش الموسم الجديد بلقاء سموحة يوم غدا السبت في السادسة مساءً.

وجاءت صفقات طلائع الجيش كالتالي

التوجولى إسماعيل أجورو مهاجم قادم من نفط البصرة.

الأنجولي ديلسون كامونى مهاجم إعارة من زد.

التونسى حسام السويسي لاعب الوسط قادما من اتحاد قردان.

الأردنى غيث مدادحة الجناح قادما من الجزيرة الأردني.

الغينى كيتا الظهير الأيسر قادما إعارة من البنك الأهلي.

محمد مجدي حارس مرمى قادما من مودرن سبورت.

خالد أبو زيادة الظهير الأيسر قادما من بتروجت.

محمد عاطف الجناح إعارة قادما من الزمالك.

أحمد طارق لاعب الوسط قادما من الشرقية للدخان.

محمود عبد العزيز الجناح قادما من نبروه.

ويستهل طلائع الجيش الموسم الجديد بلقاء سموحة يوم الأحد.

وأنهى الجيش الموسم الماضي في المركز الثالث بمجموعة تفادي الهبوط برصيد 29 نقطة.

