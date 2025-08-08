رومانو: طلبات مانشستر يونايتد المالية لرحيل هويلوند.. ورغبة اللاعب

ينفتح نادي مانشستر يونايتد على رحيل راسموس هويلوند معارا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن مانشستر يونايتد منفتح على خروج هويلوند معارا.

وكشف رومانو أن اللاعب الدنماركي مصمم على البقاء في النادي.

وكشف رومانو أن ميلان في مفاوضات لضم اللاعب ويونايتد يشترط الحصول على 6 ملايين يورو للإعارة وتحمل الراتب كاملا.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في صيف 2028 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ماذا قال أموريم؟

تحدث روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عن رحيل هويلوند قائلا في وقت سابق للصحفيين: "أنا سعيد للغاية بوجود راسموس هويلوند، لكن لا أعلم ماذا سيحدث في نهاية سوق الانتقالات".

وأضاف "الأهم أنه يسجل الأهداف ويتواصل بشكل جيد مع الفريق ويتطور".

وأكمل "مجددا، لا أعلم ماذا سيحدث لحين نهاية سوق الانتقالات، لكننا عانينا الموسم الماضي كثيرا بسبب قلة عدد الأهداف".

وانضم هويلوند لصفوف يونايتد من أتالانتا مقابل 75 مليون يورو في صيف 2023.

ومنذ انضمامه سجل 26 هدفا في 95 مباراة وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر يونايتد وديا ثم مع فيورنتينا الإيطالي السبت المقبل.