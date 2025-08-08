تقرير: لوكمان يمنح لنفسه إجازة.. وإجراءات قانونية من أتالانتا

منح أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا إجازة لنفسه من تدريبات الفريق اعتراضا على عدم بيعه لإنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أديمولا لوكمان النادي : أتالانتا أتالانتا

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن لوكمان سافر خارج إيطاليا في إجازة دون إذن من ناديه وتغيبه عن التدريبات اعتراضا على عدم الموافقة على رحيله إلى إنتر.

وأفاد الموقع أن أتالانتا يستعد لأخذ إجراءات قانونية ضد اللاعب بالإضافة إلى غرامة باهظة.

وأوضح لوكا بيركاسي الرئيس التنفيذي لنادي أتالانتا في وقت سابق أن لوكمان طلب من الإدارة سابقا ألا يلعب لفريق آخر داخل إيطاليا سوى أتالانتا.

وقال بيركاسي لـ "توتو ميركاتو ويب": "تلقينا عرضا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو لضم أديمولا لوكمان واللاعب طلب الرحيل".

وأضاف "لكن أقنعناه بالاستمرار مع وعده ببيعه في الصيف الحالي لكن بشرطين وكان هو بنفسه طلبهما".

وأكمل "أولا أن ينتقل إلى فريق أوروبي كبير وثانيا عدم اللعب في فريق آخر داخل إيطاليا بعد ما قدمه لنا وما تلقاه".

وأنهى حديثه قائلا: "حاليا الوضع أصبح مختلفا وعلى أي حال أتالانتا وحده سيقيم التوقيت والقيمة للاعبيه".

دعم منتخب نيجيريا

دعم منتخب نيجيريا لاعبه لوكمان خلال طلبه الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن لوكمان في بيان طلبه الرحيل من أتالانتا.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب نيجيريا عبر X "نحن نقف بجانب لوكمان، أطلقوا سراح لوكمان الآن".

وعدل منتخب نيجيريا تغريدته وأزال جملة أطلقوا سراح لوكمان الآن.