سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع جيرونا على ضم جوتيريز.. وظهور ريال مدريد
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 18:44
كتب : FilGoal
أتم نادي نابولي اتفاقه مع نظيره جيرونا للتعاقد مع ميجيل جوتيريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ميجيل جوتيريز
النادي : جيرونا
وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن نابولي أتم الاتفاق مع النادي الإسباني مقابل 20 مليون يورو.
وأفادت الشبكة أن ريال مدريد نادي جوتيريز السابق سيحصل على نسبة 50% من المقابل بسبب بند إعادة البيع.
وينتهي تعاقد جوتيريز مع جيرونا في 2027.
وانتقل الظهير الأيسر إلى جيرونا قادما من ريال مدريد في صيف 2022 مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلى حصول الملكي على 50% من نسبة إعادة البيع.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 6 أهداف.
وإجمالا خاض اللاعب الإسباني مع جيرونا في 112 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 19 آخرين.
تعاقدات نابولي
وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو واستعار فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من تورينو مع أحقية الشراء.
ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.
وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.
ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.