البطاقة الحمراء الأولى.. الكرتي يتعرض للطرد أمام دجلة في افتتاح الدوري المصري

أشهر محمد عباس قابيل أول بطاقة حمراء في موسم 2025-2026 من الدوري المصري في وجه وليد الكرتي لاعب بيراميدز.

ويحل بيراميدز وصيف الموسم الماضي ضيفا على وادي دجلة في افتتاح المسابقة على استاد السلام.

وتحصل الكرتي على بطاقة صفراء في الدقيقة 12.

لكن بعد 5 دقائق وبعد تدخل قوي على ساق لاعب دجلة في منتصف الملعب، عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو وعاد مشهرا بطاقة حمراء في وجه الدولي المغربي.

video:1

صاحب الـ 31 عاما تحصل على بطاقة حمراء مرتين في مسيرته وكلاهما جاء بقميص بيراميدز.

وجاءت البطاقة الأولى في موسم 2022-23 خلال الجولة الثانية ضد المصري في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وشهد الموسم الماضي 43 إشهار بطاقة حمراء في جميع مباريات الدوري المصري.

وكان البنك الأهلي وغزل المحلة الأكثر حصولا على بطاقات حمراء الموسم الماضي بواقع 5 بطاقات لكل فريق.