فوتبول إيطاليا: أتلتيكو مدريد يقدم عرضه لضم راسبادوري.. وطلبات نابولي المالية

قدم نادي أتلتيكو مدريد عرضه إلى نظيره نابولي للتعاقد مع جياكومو راسبادوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن النادي الإسباني قدم عرضا يبلغ 22 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كإضافات وأيضا مليون يورو مكافأة سهلة التحقيق ليكون المجموع 26 مليون يورو.

ويطلب نابولي مبلغ إضافي قد يصل إلى 4 ملايين بالإضافة إلى الـ 26 مليون يورو لإبرام الصفقة سريعا.

وينتهي عقد راسبادوري في 2028.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 29 مباراة مع نابولي في الموسم الماضي وسجل 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.

انتهاء مفاوضات ميلو

قبل أيام، ذكرت صحيفة ليكيب أن أتليتكو مدريد توصل لاتفاق مع شتوتجارت لضم ميلو مقابل 23 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب لديه شرط جزائي يبلغ 20 مليون يورو لكن النادي الإسباني سيسدد مبلغ أكبر من الشرط الجزائي لتقسيطه على دفعات.

وكان شتوتجارت قد تعاقد مع اللاعب الفرنسي في صيف 2021 مقابل 1.7 مليون يورو.

لكن حسب صحيفة اليوم السعودية فإن عرض أهلي جدة وصل إلى 28 مليون يورو.

وبذلك انتهت مفاوضات أتلتيكو مدريد مع شتوتجارت لضم ميلو إذ لن يزيد عرضه الأخيرة ليوازي أهلي جدة.