إيقاف فليك وتغريم لامين يامال وليفاندوفسكي عقب مباراة إنتر

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة ومساعده ماركوس سورج بالإضافة إلى غرامة ثنائي الفريق.

وتعود العقوبات إلى مباراة إنتر ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت العقوبات كالتالي:

إيقاف فليك ومساعده لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا وتغريمهما 20 ألف يورو لانتهاك قواعد السلوك اللائق.

تغريم لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ثنائي الفريق 5 آلاف يورو لعدم احترام قواعد فحص المنشطات والالتزام بتعليمات مسؤول فحص المنشطات ولم يتوجه مباشرة إلى مركز الفحص كما تقتضي القوانين.

تعرض برشلونة لغرامة قدرها 5250 يورو لإلقاء المقذوفات و2500 يورو لإشعال الألعاب النارية.

وخسر برشلونة في الباراتين الذهاب والإياب بمجموع 7-6.

وتأهل إنتر إلى نهائي البطولة وواجه باريس سان جيرمان وخسر بخمسة أهداف دون رد.

