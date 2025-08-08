مودرن سبورت يضم مصطفى مخلوف.. وفي الجول يكشف مدة التعاقد

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 17:51

كتب : أحمد الخولي

مصطفى مخلوف

أعلن نادي مودرن سبورت ضم مصطفى مخلوف من الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الحارس الشاب تمت إعارته لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي بموافقة الأهلي.

ويأتي ذلك قبل 24 ساعة على لقاء الفريقين في الجولة الأولى من الدوري المصري.

الحارس صاحب الـ 22 عاما خاض 5 مباريات بقميص الأهلي ولم يخرج بشباك نظيفة واستقبل 9 أهداف في جميع المسابقات.

وبذلك سيكون مخلوف ثاني الراحلين من الأهلي في مركز حراسة المرمى بعد حمزة علاء الذي رحل بنهاية عقده.

وكان الأهلي ضم محمد أحمد "سيحا" من المقاولون العرب ليدعم حراسة مرمى الفريق رفقة مصطفى شوبير ومحمد الشناوي.

وأبرم مودرن سبورت تعاقدات عديدة استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة مجدي عبد العاطي.

وتعاقد الفريق مع محمود ممدوح وجودوين شيكا ورشاد المتولي وآدم رجم ومحمد أبو جبل وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمد يسري ومصطفى مطاوع.

