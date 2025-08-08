انتهت الدوري المصري – دجلة (0)-(0) بيراميدز.. تعادل سلبي في الافتتاح

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

أحمد عاطف قطة - بيراميدز - دجلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وادي دجلة ضد بيراميدز في افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الجولة الأولى في السادسة مساءً على استاد السلام.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي لأول مرة ضد دجلة.. والثنائي الجديد على الدكة تشكيل دجلة - عبد العاطي أساسي أمام بيراميدز.. وكوبينا يقود الهجوم محمود جاد: اخترت بيراميدز لرغبتي في حصد الألقاب زيكو: فضلت بيراميدز على عديد من العروض.. ولاعب الأهلي مثلي الأعلي

اللقاء مذاع على أون سبورت 1.

--

انتهت

ق 74: الشناوي يتصدى لتصويبة قوية ويمنع الهدف الأول

ق 66: مشاركة الهولندي كاندروب بدلا من عبد العاطي

ق 64: مشاركة زيكو وبوبو ومروان حمدي بدلا من ماييلي وعبد الرحمن مجدي وإيفرتون

ق 63: بطاقة حمراء جديدة لمحمود طلعت بعد حصوله على إنذار ثاني.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: بطاقة حمراء للكرتي بعد تدخل قوي على قدم لاعب دجلة في منتصف الملعب

ق 11: بطاقة صفراء أولى لوليد الكرتي بعد تدخل قوي على لاعب دجلة

بداية اللقاء

وادي دجلة بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26 انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري "بوما أوربيتا مصر".. كرة الموسم الجديد في الدوري المصري انتهت الدوري المصري - سيراميكا (0)-(2) الزمالك مصدر من لجنة الحكام يكشف لـ في الجول سر كتابة اسم الحكم على ظهر قميصه
أخر الأخبار
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات 3 دقيقة | الدوري المصري
جونزالو جارسيا يمدد تعاقده مع ريال مدريد 30 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت 38 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز 45 دقيقة | الدوري المصري
بيان - تير شتيجن: ما قيل عني ليس صحيحا.. ومستعد لمنح برشلونة ما يريده ساعة | الدوري الإسباني
الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26 ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن زيادة الدعم المالي للأندية في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510803/انتهت-الدوري-المصري-دجلة-0-0-بيراميدز-تعادل-سلبي-في-الافتتاح