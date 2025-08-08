كرة يد – الأهلي يضم محمد عماد من طلائع الجيش

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمد عماد "أوكا" قادما من طلائع الجيش لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.

وأوضح خالد العوضي المدير العام للنشاط الرياضي بالأهلي للمركز الإعلامي لناديه أن اللاعب وقع على عقود انضمامه وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وشدد العوضي أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق بعدما نال ثقة الجهاز الفني وأن ضم اللاعب يأتي في ضوء تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة للاستمرار في حصد البطولات.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع محمد هشام "مودي" صانع ألعاب سبورتنج والزمالك السابق.

ويأتي التعاقد مع مودي لتعويض رحيل أحمد خيري صانع ألعاب الفريق.

وكان فريق الأهلي قد توج بسداسية تاريخية بعد حصد ألقاب الدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

كما حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد فوز تاريخي على برشلونة كأول فريق غير أوروبي يحقق الفوز على الفريق الكتالوني في المونديال.

وانتقل الثنائي ستيفان مادسن المدير الفني وعبد الرحمن فيصل إلى باريس سان جيرمان بينما انتقل أحمد عادل "دولا" إلى فيزبريم المجري.