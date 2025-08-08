تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي لأول مرة ضد دجلة.. والثنائي الجديد على الدكة

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

إيفرتون - بيراميدز

يبدأ إيفرتون دا سيلفا الوافد الجديد في تشكيل بيراميدز الأساسي في مواجهة وادي دجلة في افتتاح الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء الجمعة على استاد السلام.

ويتواجد محمود جاد ومصطفى عبد الرؤوف زيكو على مقاعد البدلاء بعدما أعلن النادي انضمامهما في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

أخبار متعلقة:
تشكيل دجلة - عبد العاطي أساسي أمام بيراميدز.. وكوبينا يقود الهجوم زيكو: فضلت بيراميدز على عديد من العروض.. ولاعب الأهلي مثلي الأعلي محمود جاد: اخترت بيراميدز لرغبتي في حصد الألقاب الثلاثي الجديد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة.. و5 غيابات

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف - وليد الكرتي - إيفرتون دا سيلفا - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"- محمد رضا "بوبو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مروان حمدي.

وحل بيراميدز في الموسم الماضي وصيفا في الترتيب خلف الأهلي بفارق نقطتين، فيما يعود وادي دجلة للمشاركة بعد غياب.

بيراميدز تشكيل بيراميدز الدوري المصري وادي دجلة
نرشح لكم
البطاقة الحمراء الأولى.. الكرتي يتعرض للطرد أمام دجلة في افتتاح الدوري المصري "الساحر الأسمر وصل".. غزل المحلة يضم جريندو مودرن سبورت يضم مصطفى مخلوف.. وفي الجول يكشف مدة التعاقد مباشر الدوري المصري – دجلة (0)-(0) بيراميدز.. 3 تغييرات في الهجوم تشكيل دجلة - عبد العاطي أساسي أمام بيراميدز.. وكوبينا يقود الهجوم قائمة الأهلي – ريبيرو يختار 5 صفقات جديدة لمواجهة مودرن سبورت في افتتاح الدوري المصري خبر في الجول - معسكر مغلق من ريبيرو قبل لقاء مودرن سبورت في انتظار خوان بيزيرا - الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة
أخر الأخبار
رومانو: طلبات مانشستر يونايتد المالية لرحيل هويلوند.. ورغبة اللاعب 5 دقيقة | ميركاتو
تقرير: لوكمان يمنح لنفسه إجازة.. وإجراءات قانونية من أتالانتا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع جيرونا على ضم جوتيريز.. وظهور ريال مدريد 54 دقيقة | ميركاتو
البطاقة الحمراء الأولى.. الكرتي يتعرض للطرد أمام دجلة في افتتاح الدوري المصري 59 دقيقة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: أتلتيكو مدريد يقدم عرضه لضم راسبادوري.. وطلبات نابولي المالية ساعة | ميركاتو
إيقاف فليك وتغريم لامين يامال وليفاندوفسكي عقب مباراة إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
"الساحر الأسمر وصل".. غزل المحلة يضم جريندو ساعة | الدوري المصري
مودرن سبورت يضم مصطفى مخلوف.. وفي الجول يكشف مدة التعاقد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510800/تشكيل-بيراميدز-إيفرتون-أساسي-لأول-مرة-ضد-دجلة-والثنائي-الجديد-على-الدكة