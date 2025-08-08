تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي لأول مرة ضد دجلة.. والثنائي الجديد على الدكة

يبدأ إيفرتون دا سيلفا الوافد الجديد في تشكيل بيراميدز الأساسي في مواجهة وادي دجلة في افتتاح الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء الجمعة على استاد السلام.

ويتواجد محمود جاد ومصطفى عبد الرؤوف زيكو على مقاعد البدلاء بعدما أعلن النادي انضمامهما في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف - وليد الكرتي - إيفرتون دا سيلفا - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"- محمد رضا "بوبو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مروان حمدي.

وحل بيراميدز في الموسم الماضي وصيفا في الترتيب خلف الأهلي بفارق نقطتين، فيما يعود وادي دجلة للمشاركة بعد غياب.