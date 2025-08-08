تشكيل دجلة - عبد العاطي أساسي أمام بيراميدز.. وكوبينا يقود الهجوم

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 17:03

كتب : بسام أبو بكر

وادي دجلة

يتواجد محمد عبد العاطي في التشكيل الأساسي لنادي وادي دجلة خلال مواجهة بيراميدز.

فيما يقود المهاجم الغاني وينفول كوبينا هجوم الفريق العائد مجددا للدوري الممتاز.

وأعلن محمد الشيخ مدرب وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد دحروج - عمر عدلي - كمال أبو الفتوح - شادي ماهر

الوسط: محمد عبد العاطي - محمود طلعت - إبراهيم البهنسي

الهجوم: محمود دياسطي - وينفول كوبينا - أحمد فاروق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد شعبان - أحمد داهش - أحمد ايمن - أحمد رضا - أحمد سيد - إسلام كانو - احمد عبد الرحيم - ميس كاندورب.

