تشكيل دجلة - عبد العاطي أساسي أمام بيراميدز.. وكوبينا يقود الهجوم
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 17:03
كتب : بسام أبو بكر
يتواجد محمد عبد العاطي في التشكيل الأساسي لنادي وادي دجلة خلال مواجهة بيراميدز.
فيما يقود المهاجم الغاني وينفول كوبينا هجوم الفريق العائد مجددا للدوري الممتاز.
وأعلن محمد الشيخ مدرب وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز كالآتي:
حراسة المرمى: عمرو حسام
الدفاع: أحمد دحروج - عمر عدلي - كمال أبو الفتوح - شادي ماهر
الوسط: محمد عبد العاطي - محمود طلعت - إبراهيم البهنسي
الهجوم: محمود دياسطي - وينفول كوبينا - أحمد فاروق.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد شعبان - أحمد داهش - أحمد ايمن - أحمد رضا - أحمد سيد - إسلام كانو - احمد عبد الرحيم - ميس كاندورب.
نرشح لكم
البطاقة الحمراء الأولى.. الكرتي يتعرض للطرد أمام دجلة في افتتاح الدوري المصري "الساحر الأسمر وصل".. غزل المحلة يضم جريندو مودرن سبورت يضم مصطفى مخلوف.. وفي الجول يكشف مدة التعاقد مباشر الدوري المصري – دجلة (0)-(0) بيراميدز.. 3 تغييرات في الهجوم تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي لأول مرة ضد دجلة.. والثنائي الجديد على الدكة قائمة الأهلي – ريبيرو يختار 5 صفقات جديدة لمواجهة مودرن سبورت في افتتاح الدوري المصري خبر في الجول - معسكر مغلق من ريبيرو قبل لقاء مودرن سبورت في انتظار خوان بيزيرا - الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة