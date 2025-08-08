محمود وادي يعلن انتقاله لـ أم صلال القطري
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 16:45
كتب : FilGoal
أعلن المهاجم الفلسطيني محمود وادي انتقاله لنادي أم صلال القطري.
محمود وادي
النادي : غزل المحلة
وخاض وادي آخر تجاربه مع غزل المحلة.
وكتب محمود وادي عبر حسابه على فيسبوك:
وكشف وادي عبر حسابه على فيسبوك عن انضمامه لنادي أم صلال القطري.
وسبق لوادي اللعب في العديد من الأندية المصرية.
وبدأ وادي مشواره مع الأندية المصرية بقميص المصري البورسعيدي بين عامي 2018-2020.
ثم انتقل المهاجم الفلسطني لصفوف بيراميدز ومنه إلى طلائع الجيش ثم المقاولون العرب.
وخاض محمود وادي تجربة مع نادي السويحلي الليبي الذي عاد منه إلى الدوري المصري عن طريق غزل المحلة.
