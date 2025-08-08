محمود وادي يعلن انتقاله لـ أم صلال القطري

أعلن المهاجم الفلسطيني محمود وادي انتقاله لنادي أم صلال القطري.

وخاض وادي آخر تجاربه مع غزل المحلة.

وكتب محمود وادي عبر حسابه على فيسبوك:

وكشف وادي عبر حسابه على فيسبوك عن انضمامه لنادي أم صلال القطري.

وسبق لوادي اللعب في العديد من الأندية المصرية.

وبدأ وادي مشواره مع الأندية المصرية بقميص المصري البورسعيدي بين عامي 2018-2020.

ثم انتقل المهاجم الفلسطني لصفوف بيراميدز ومنه إلى طلائع الجيش ثم المقاولون العرب.

وخاض محمود وادي تجربة مع نادي السويحلي الليبي الذي عاد منه إلى الدوري المصري عن طريق غزل المحلة.