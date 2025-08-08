رومانو: النصر بدأت مفاوضات ضم كينجسلي كومان

بدأ النصر السعودي مفاوضات ضم الفرنسي كينجسلي كومان من بايرن ميونيخ الألماني.

وكشف فابرزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس فأن المفاوضات بدأت بين الناديين إذ يعد الفرنسي الهدف الرئيسي للنصر في مركز الجناح.

ويأتي ذلك بعد اقتراب النصر من ضم إينييجو مارتينيز مدافع برشلونة.

الفرنسي صاحب الـ 29 عاما انضم لبايرن ميونيخ في 2017 قادما من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل 72 هدفا وصنع 71.

وتوج بـ 21 لقبا مع البافاري ومن قبلها 4 ألقاب مع يوفنتوس و4 ألقاب مع باريس سان جيرمان.

وفاز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2021 وخسر نهائي كأس العالم 2022 وشارك في بطولة اليورو 3 مرات.

وضم النصر حتى الآن نادر الشرائي وعبد الملك الجابر وجواو فيليكس قبل بداية الموسم الجديد.

ويستهل النصر الموسم الجديد بلقاء الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والمقرر إقامته في هونج كونج.