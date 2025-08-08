قائمة الأهلي – ريبيرو يختار 5 صفقات جديدة لمواجهة مودرن سبورت في افتتاح الدوري المصري

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 16:32

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

اختار الإسباني خوسيه ريبيرو 20 اسما في قائمته الأولى للموسم الجديد لمواجهة مودرن سبورت في افتتاح مشوار الفريق بالدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على مودرن سبورت غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي في افتتاح الموسم الجديد.

وشهدت القائمة غياب أحمد رمضان وعمر كمال وحسين الشحات ومحمد أحمد "سيحا".

وجاءت قائمة الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أشرف داري- مصطفى العش - محمد شكري- كريم فؤاد - أحمد نبيل "كوكا" - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد رضا - محمد على بن رمضان- محمد مجدي "أفشة" - أحمد مصطفى "زيزو" - طاهر محمد طاهر - أشرف بنشرقي.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعبي الأهلي تدربوا قبل صلاة الجمعة ثم عادوا لمنازلهم.

وسيقيم خوسيه ريبيرو معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا لمباراة مودرن سبورت المقرر إقامته غدا السبت.

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري تعيين طارق مجدي حكما لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأدار طارق مجدي 135 مباراة سابقا في الدوري المصري أشهر خلالها 525 بطاقة صفراء و33 بطاقة حمراء واحتسب 58 ركلة جزاء.

ولم يخسر الأهلي بصافرة مجدي التحكيمية خلال 18 مباراة وفاز فيها الأحمر في 15 وتعادل في 3.

الدوري المصري قائمة الأهلي
