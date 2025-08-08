خبر في الجول - معسكر مغلق من ريبيرو قبل لقاء مودرن سبورت

وضع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ الأهلي خطة الاستعداد لمباراة مودرن سبورت في افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على مودرن سبورت غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي في افتتاح الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعبي الأهلي تدربوا قبل صلاة الجمعة ثم عادوا لمنازلهم.

وسيقيم خوسيه ريبيرو معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا لمباراة مودرن سبورت المقرر إقامته غدا السبت.

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري تعيين طارق مجدي حكما لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأدار طارق مجدي 135 مباراة سابقا في الدوري المصري أشهر خلالها 525 بطاقة صفراء و33 بطاقة حمراء واحتسب 58 ركلة جزاء.

ولم يخسر الأهلي بصافرة مجدي التحكيمية خلال 18 مباراة وفاز فيها الأحمر في 15 وتعادل في 3.