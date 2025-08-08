في انتظار جوان بيزيرا - الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

كشف نادي الزمالك عن قائمة لاعبيه للموسم الجديد 2025-2026 شاملة أرقام القمصان.

ويستهل الزمالك مشواره بمسابقة الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.

وأبرم نادي الزمالك 10 صفقات آخرهم البرازيلي جوان ألفينا بيزيرا جناح أولكسندريا الأوكراني.

بيزيرا هو اللاعب الوحيد الذي لم يُكشف عن رقم قميصه في انتظار وصوله.

وضم الزمالك ثلاثي أجنبي وهم جوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي الذي تم قيده تحت السن.

بينما نجح الزمالك في التدعيم بثنائي منتخب فلسطين عدي الدباغ وآدم كايد.

وجاءت أرقام قمصان صفقات الزمالك كالآتي:

شيكو بانزا - جناح أيسر - يرتدي رقم (81)

عدي الدباغ - مهاجم - يرتدي رقم (98)

آدم كايد - جناح أيسر - يرتدي رقم (18)

عبد الحميد معالي - جناح أيسر - يرتدي رقم (77)

المهدي سليمان - حارس مرمى - يرتدي رقم (37)

محمد إسماعيل - مدافع - يرتدي رقم (24)

عمرو ناصر - مهاجم - يرتدي رقم (90)

أحمد شريف - جناح أيسر - يرتدي رقم (31)

أحمد ربيع - لاعب وسط - يرتدي رقم (12)

فيما حصل سيف جعفر على القميص رقم (7) بعد رحيل مصطفى شلبي لصفوف البنك الأهلي.

وحصل أحمد حمدي على الرقم (14)/ ومحمود جهاد على الرقم (6) بعد إعارة مصطفى الزناري لنادي البنك الأهلي.

