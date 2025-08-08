طارق مجدي حكما لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 16:13
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري تعيين طارق مجدي حكما لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ويحل الأهلي ضيفا على مودرن سبورت غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويعاون مجدي في اللقاء كل من شريف عبد الله وإسلام أبو العطا، ويتواجد أحمد ناصر كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى مدحت ويعاونه محمد عزازي.
وسيقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الافتتاحية من المسابقة.
وأدار طارق مجدي 135 مباراة سابقا في الدوري المصري أشهر خلالها 525 بطاقة صفراء و33 بطاقة حمراء واحتسب 58 ركلة جزاء.
ولم يخسر الأهلي بصافرة مجدي التحكيمية خلال 18 مباراة وفاز فيها الأحمر في 15 وتعادل في 3.
كما أدر لمودرن سبورت 15 مباراة انتصر مودرن في 5 وخسر 5 وتعادل في 2.
