برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

كشف نادي برشلونة عن تفاصيل إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويستعد برشلونة لانطلاق منافاسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي: "ليفاندوفسكي يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى".

وأضاف "المهاجم البولندي سيغيب عن مباراة كومو يوم الأحد. موعد عودته سيتحدد وفقا لتعافيه من الإصابة".

ويلعب برشلون ضد كومو يوم الأحد المقبل في كأس خوان جامبر.

فيما يواجه نظيره ريال مايوركا يوم 16 أغسطس ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ويرتبط ليفاندوفسكي بتعاقد مع برشلونة حتى صيف 2026.

وخاض ليفاندوفسكي البالغ من العمر 36 عاما 52 مباراة بقميص برشلونة.

وفاز بثلاثية المحلية بعدما سجل 42 هدفا في 52 مباراة.