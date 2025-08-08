الزمالك يعلن تعيين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة كرة القدم

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 15:09

كتب : FilGoal

محمد متولي - المستشار القانوني لكرة القدم في الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين محمد متولي مستشاراً قانونياً لإدارة كرة القدم بالنادي.

كما استحدث جون إدوارد المدير الرياضي إدارة جديدة لصياغة ومراجعة العقود، تتكون من حمزة عبد الوهاب مديراً للإدارة، وحازم سمير نائبا.

وقال الزمالك في بيانه : "تأتي هذه الخطوات في إطار خطة العمل المؤسسي وهيكلة قطاع كرة القدم التي ينتهجها المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال المرحلة الحالية، والتي تعتمد على الاستعانة بكوادر قادرة على صناعة الفارق، والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج للفريق الأبيض".

من هو محمد متولي؟

محمد متولي محام رياضي دولي ومحاضر في القانون الرياضي، حاصل على ماجستير في القانون من كلية ماور للقانون بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل متولي على دبلوم في إدارة الرياضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمعهد الدولي للدراسات الرياضية(FIFA/CIES)، ودبلوم في القانون الرياضي من جامعة المنصورة، كما يحمل عضوية الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم (AIAF).

ومثّل متولي العديد من الأندية واللاعبين والوكلاء أمام مختلف الغرف القانونية الرياضية.

