زيكو: فضلت بيراميدز على عديد من العروض.. ولاعب الأهلي مثلي الأعلي

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 13:04

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو - بيراميدز

شدد مصطفى زيكو لاعب بيراميدز الجديد على تفضيله عرض السماوي على العديد من العروض.

مصطفى زيكو

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وانضم زيكو إلى بيراميدز قادما من صفوف زد.

وقال مصطفى زيكو لاعب بيراميدز عبر حساب ناديه على فيسبوك: "فضلت الانتقال إلى بيراميدز على العديد من العروض بعدما اقتنعت بمشروع وأهداف النادي خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يكون الاختيار الصحيح".

وأضاف "أفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر، ومثلي الأعلي محليا تريزيجيه وعالميا كريستيانو رونالدو".

وواصل "احتفلت بشكل جنوني بعد تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا ولم أكن أعلم أنني سأنضم للفريق".

وأتم "أدين بالفضل لياسر رضوان نجم الأهلي السابق الذي منحني فرصة اللعب في الفريق الأول لجمهورية شبين في عمر 15 عام".

وكان FilGoal.com قد انفرد بإتمام الصفقة بمقابل مالي بالإضافة للحصول على الثنائي محمود صابر معارا وبيع يوسف نبيه. (التفاصيل)

ودعم بيراميدز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية بضم ثلاث صفقات.

إذ نجح في التعاقد مع البرازيلي إيفرتون ومصطفى زيكو من زد بالإضافة إلى محمود جاد حارس مرمى المصري.

زيكو صاحب الـ28 عاما بدأ مسيرته في جمهورية شبين، قبل الانتقال لحرس الحدود في صيف 2020.

وساهم في صعود حرس الحدود للدوري الممتاز عام 2022.

وبعد موسم واحد في الدوري الممتاز مع حرس الحدود، انتقل زيكو إلى نادي زد في صيف 2023.

وشارك زيكو الموسم الماضي في 24 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3.

مصطفى زيكو بيراميدز
