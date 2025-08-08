محمود جاد: اخترت بيراميدز لرغبتي في حصد الألقاب

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

محمود جاد - بيراميدز

أعرب محمود جاد حارس بيراميدز عن حماسه الشديد لبداية تجربته مع فريقه الجديد.

وانضم محمود جاد إلى بيراميدز قادما من المصري.

وقال جاد حارس بيراميدز عبر حساب ناديه على فيسبوك:"اخترت الانتقال إلى بيراميدز لرغبتي في حصد الألقاب والمنافسة على جميع البطولات".

وأضاف "لست غريبا على لاعبي بيراميدز وسبق لي اللعب مع مروان حمدي وأسامة جلال"

وتابع "لم يسبق لي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وأتطلع لتكرار إنجاز الموسم الماضي والفوز بالبطولة مجددا".

وذكر FilGoal.com في وقت سابق نادي بيراميدز قد أتم اتفاقه بضم محمود جاد لمدة 5 مواسم.

وتبلغ قيمة الصفقة ما يقارب من 30 مليون جنيه يحصل عليها النادي البورسعيدي.

وانضم جاد إلى المصري قادما من إنبي في 2023.

صاحب الـ 26 عاما شارك في 30 مباراة بقميص المصري خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 18 مباراة واستقبل 25 هدفا.

وبات جاد الصفقة الثالثة بعدما بيراميدز الثنائي: إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي، ومصطفى زيكو قادما من نادي زد.

