تقرير سعودي يكشف تفاصيل اتفاق النصر مع إينيجو مارتينيز

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

إنيجو مارتينيز - برشلونة

توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق مع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز لاعب برشلونة.

ويقترب إنييجو مارتينيز مدافع برشلونة من الانتقال مجانا إلى النصر السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فغن النصر مع مارتينيز على ضمه لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد.

أخبار متعلقة:
ماذا سيفعل برشلونة بعد رحيل مارتينيز سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030 برشلونة يسحب شارة القيادة من تير شتيجن الكرة الذهبية - برشلونة ينافس ليفربول وسان جيرمان على جائزة أفضل فريق

وأوضحت أن وكيل اللاعب كان يرغب في عقد لمدة موسمين قبل الموافق على التوقيع لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن مارتينيز سيحصل على راتب ما بين 8 إلى 10 ملايين يورو.

إذاعة كادينا سير، ذكرت أن الصفقة ستتم بفضل شرط في عقده مع النادي يسمح له بالرحيل إن أتاه عرض كبير.

من جانبه برشلونة لن يتقاضى مقابلا ماديا للصفقة، ولكنه سيوفر راتبه المقدر بـ 14 مليون يورو ويستغله في تسجيل الصفقات.

وانضم اللاعب الباسكي إلى الفريق الكتالوني في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بلباو بنهاية الموسم الماضي.

وقتها وقع برشلونة مع اللاعب الإسباني على عقد يستمر حتى صيف عام 2025، ثم مدده لعام آخر في مارس الماضي، قبل الرحيل المفاجئ.

وشارك مارتينيز مع برشلونة في 58 مباراة بمختلف المسابقات على مدار الموسمين الأخيرين، وسجل 3 أهداف.

وتوج مع البلوجرانا بكأس السوبر الإسباني 2025.

اللاعب صاحب الـ33 عاما من ناشئي ريال سوسيداد وانضم إلى بلباو في صيف عام 2018.

وخاض مارتينيز مع سوسيداد 239 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومع بلباو خاض 177 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 7 آخرين.

وفي مسيرته توج بكأس الملك مع بلباو في 2021 ومع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة بلقب يورو في 2013.

برشلونة إينيجو مارتينيز النصر السعودي
نرشح لكم
رومانو: النصر بدأت مفاوضات ضم كينجسلي كومان بعد حل أزمة الزمالك..الرياض السعودي يتعاقد مع تيدي أوكو الكرة الذهبية - ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى رئيس أبها يكشف تفاصيل التعاقد مع الجفالي فابريزيو رومانو: الاتفاق تم.. داروين نونيز إلى الهلال بعد الاتفاق بين كافة الأطراف مصدر مقرب من الجفالي لـ في الجول: اللاعب أتم اتفاقه مع أبها السعودي جيسوس يرفض رحيل مدافع النصر تقرير تونسي: الزمالك يتمم اتفاقه بإعارة الجفالي إلى أبها السعودي
أخر الأخبار
10 تعاقدات.. طلائع الجيش يعلن صفقات موسم 2025-2026 2 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: طلبات مانشستر يونايتد المالية لرحيل هويلوند.. ورغبة اللاعب 9 دقيقة | ميركاتو
تقرير: لوكمان يمنح لنفسه إجازة.. وإجراءات قانونية من أتالانتا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع جيرونا على ضم جوتيريز.. وظهور ريال مدريد 58 دقيقة | ميركاتو
البطاقة الحمراء الأولى.. الكرتي يتعرض للطرد أمام دجلة في افتتاح الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: أتلتيكو مدريد يقدم عرضه لضم راسبادوري.. وطلبات نابولي المالية ساعة | ميركاتو
إيقاف فليك وتغريم لامين يامال وليفاندوفسكي عقب مباراة إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
"الساحر الأسمر وصل".. غزل المحلة يضم جريندو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510783/تقرير-سعودي-يكشف-تفاصيل-اتفاق-النصر-مع-إينيجو-مارتينيز