معلول: تجربتي مع الأهلي كانت ناجحة على جميع المستويات.. وأشكر الجمهور
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 11:56
كتب : FilGoal
وصف التونسي علي معلول لاعب الأهلي السابق تجربته مع الفريق الأحمر بالناجحة على جميع المستويات.
وعاد معلول لصفوف الصفاقسي التونسي بعدما قضى 9 سنوات مع الأهلي.
وقال علي معلول في تصريحات للصحفيين: "تجربتي مع الأهلي كانت ناجحة على جميع المستويات. جمهور الأهلي منحني محبة خاصة وأنا كذلك أبادلهم نفس المحبة".
وأضاف "قضيت 9 سنوات في الأهلي كلهم محبة واحترام وإنجازات. أشكر الجمهور على تفاعله حتى بعد رحيلي وهذا ليس بغريب على جمهور الأهلي".
ويعود معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.
معلول خاض مسيرة حافلة مع الأهلي امتدت لـ 9 سنوات.
