معلول: تجربتي مع الأهلي كانت ناجحة على جميع المستويات.. وأشكر الجمهور

وصف التونسي علي معلول لاعب الأهلي السابق تجربته مع الفريق الأحمر بالناجحة على جميع المستويات.

وعاد معلول لصفوف الصفاقسي التونسي بعدما قضى 9 سنوات مع الأهلي.

وقال علي معلول في تصريحات للصحفيين: "تجربتي مع الأهلي كانت ناجحة على جميع المستويات. جمهور الأهلي منحني محبة خاصة وأنا كذلك أبادلهم نفس المحبة".

وأضاف "قضيت 9 سنوات في الأهلي كلهم محبة واحترام وإنجازات. أشكر الجمهور على تفاعله حتى بعد رحيلي وهذا ليس بغريب على جمهور الأهلي".

ويعود معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

معلول خاض مسيرة حافلة مع الأهلي امتدت لـ 9 سنوات.