كرة سلة - عصام عبد الحميد يعلن رحيله عن الزمالك في بيان ناري

اعتذر عصام عبد الحميد عن عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك.

وكان الزمالك قد أعلن في 13 يوليو الماضي تعيين عصام عبد الحميد في مهمة المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادي.

وكتب عصام عبد الحميد عبر حسابه على فيسبوك:

"بيان اعتذار.. أعتذر عن عدم استكمال مهمتي مع الفريق الأول لنادي الزمالك لكره السله نظرا لعدم المصداقيه من مسئولي النادي في دعم الفريق أو الحفاظ علي قوام الفريق الأمر الذي يصعب معه تحقيق آمال جماهير الزمالك العظيمه في عودة كرة السلة الزملكاوية لمنصات التتويج بالبطولات"

"لقد حققت علي مدار تاريخي كمدير فني للزمالك 12 بطولة و قبلت المهمة في ظروف صعبه لكن للاسف المسؤولين عن ملف ألعاب الصالات في نادي الزمالك هواه لا يعرفون قيمه نادي الزمالك وسأتحدث بالتفاصيل لاحقا.. عاش الزمالك".

وسبق لعصام عبد الحميد تولي تدريب الزمالك في وقت سابق قبل أن يرحل في يناير 2020.