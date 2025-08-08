كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع الكوبي رونالدو سيبيدا أبرو

عزز مجلس إدارة الزمالك صفوف فريق الطائرة بالنادي بالتعاقد مع الكوبي رونالدو سيبيدا أبرو.

وانضم أبرو للزمالك قادما من صفوف فريق بلاديا سبور التركي.

ووقع الدولي الكوبي على عقود انتقاله إلى الزمالك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

ويشغل رونالدو سيبيدا أبرو مركز 2، ويمتلك ولديه خبرات دولية مع المنتخب الكوبي.

ويرغب الزمالك المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

وتوج الزمالك ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية.

وحقق الزمالك لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت في قطر

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الأهلي في النهائي العربي بعدما خسر من قبل في مواجهتين سابقتين.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

وتلقى الزمالك خسارة في نهائي الكأس أمام الأهلي بنتيجة 3-1، فيما فاز الأبيض بالمركز الثالث في الدوري بعد فوزه على حساب الاتحاد.