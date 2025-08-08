كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع الكوبي رونالدو سيبيدا أبرو

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 11:17

كتب : إبراهيم رمضان

رونالدو سبيدا أبرو

عزز مجلس إدارة الزمالك صفوف فريق الطائرة بالنادي بالتعاقد مع الكوبي رونالدو سيبيدا أبرو.

وانضم أبرو للزمالك قادما من صفوف فريق بلاديا سبور التركي.

ووقع الدولي الكوبي على عقود انتقاله إلى الزمالك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – كما انفرد في الجول.. نادي بوستو الإيطالي يضم مريم متولي من الزمالك طائرة - الزمالك يتعاقد مع الكرواتية ماتيا ماجيتتش كرة طائرة - مدرب الزمالك السابق.. أحمد عاشور مديرا فنيا لـ أهلي جدة كرة طائرة - الزمالك يعلن ضم 4 لاعبات لتدعيم فريق السيدات.. والتجديد لداليا المرشدي

ويشغل رونالدو سيبيدا أبرو مركز 2، ويمتلك ولديه خبرات دولية مع المنتخب الكوبي.

ويرغب الزمالك المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

وتوج الزمالك ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية.

وحقق الزمالك لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت في قطر

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الأهلي في النهائي العربي بعدما خسر من قبل في مواجهتين سابقتين.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

وتلقى الزمالك خسارة في نهائي الكأس أمام الأهلي بنتيجة 3-1، فيما فاز الأبيض بالمركز الثالث في الدوري بعد فوزه على حساب الاتحاد.

الزمالك كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة – كما انفرد في الجول.. نادي بوستو الإيطالي يضم مريم متولي من الزمالك طائرة - الزمالك يتعاقد مع الكرواتية ماتيا ماجيتتش كرة طائرة - مدرب منتخب الكاميرون.. البرازيلي ميلاجريس مديرا فنيا لسيدات الأهلي كرة طائرة - مدرب الزمالك السابق.. أحمد عاشور مديرا فنيا لـ أهلي جدة كرة طائرة - خلفا لمونزو.. تعيين جوردون مايفورث مديرا فنيا لـ الأهلي كرة طائرة - الهزيمة الثالثة.. منتخب الشباب يخسر أمام إيران ويقترب من توديع بطولة العالم كرة طائرة - الزمالك يعلن ضم 4 لاعبات لتدعيم فريق السيدات.. والتجديد لداليا المرشدي كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد يوسف قائد الفريق
أخر الأخبار
زيكو: فضلت بيراميدز على عديد من العروض.. ولاعب الأهلي مثلي الأعلي ساعة | الكرة المصرية
محمود جاد: اخترت بيراميدز لرغبتي في حصد الألقاب ساعة | الكرة المصرية
تقرير سعودي يكشف تفاصيل اتفاق النصر مع إينيجو مارتينيز 2 ساعة | سعودي في الجول
معلول: تجربتي مع الأهلي كانت ناجحة على جميع المستويات.. وأشكر الجمهور 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - عصام عبد الحميد يعلن رحيله عن الزمالك في بيان ناري 2 ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع الكوبي رونالدو سيبيدا أبرو 3 ساعة | كرة طائرة
مباريات الجمعة 8 أغسطس - الزمالك وسيراميكا على رأس 3 مباريات في انطلاقة الدوري 3 ساعة | الكرة المصرية
ماذا سيفعل برشلونة بعد رحيل مارتينيز 13 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510780/كرة-طائرة-الزمالك-يتعاقد-مع-الكوبي-رونالدو-سيبيدا-أبرو