مباريات الجمعة 8 أغسطس - الزمالك وسيراميكا على رأس 3 مباريات في انطلاقة الدوري

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 10:46

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

يشهد اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025 انطلاقة منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 أغسطس والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الاولى من الدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك امام سيراميكا كليوباترا في مواجهة مرتقبة على استاد هيئة قناة السويس.

فيما يواجه بيراميدز نظيره وادي دجلة، ويلعب المصري ضد الاتحاد.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

بيراميدز × وادي دجلة

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1.. ويعلق عليها أيمن الكاشف.

الزمالك × سيراميكا كليوباترا

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1.. ويعلق عليها مؤمن حسن.

المصري × الاتحاد

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 2.. ويعلق عليها محمد الكواليني.

الزمالك بيراميدز المصري الدوري المصري
