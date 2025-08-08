ماذا سيفعل برشلونة بعد رحيل مارتينيز

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن موقف نادي برشلونة بعد رحيل مدافعه إنييجو مارتينيز.

وبحسب الصحيفة الكتالونية فإن برشلونة لن يتعاقد مع أي لاعب جديد، سواء كان مدافع أو غيره.

وتبقى الأولوية حاليا لتسجيل اللاعبين، وبالتالي سيضطر هانزي فليك مدرب الفريق للاعتماد على اللاعبين المتاحين.

ويقترب إنييجو مارتينيز مدافع برشلونة من الانتقال مجانا إلى النصر السعودي.

وبحسب إذاعة كادينا سير، فإن الصفقة ستتم بفضل شرط في عقده مع النادي يسمح له بالرحيل إن أتاه عرض كبير.

من جانبه برشلونة لن يتقاضى مقابلا ماديا للصفقة، ولكنه سيوفر راتبه المقدر بـ 14 مليون يورو ويستغله في تسجيل الصفقات.

وانضم اللاعب الباسكي إلى الفريق الكتالوني في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بلباو بنهاية الموسم الماضي.

وقتها وقع برشلونة مع اللاعب الإسباني على عقد يستمر حتى صيف عام 2025، ثم مدده لعام آخر في مارس الماضي، قبل الرحيل المفاجئ.

وشارك مارتينيز مع برشلونة في 58 مباراة بمختلف المسابقات على مدار الموسمين الأخيرين، وسجل 3 أهداف.

وتوج مع البلوجرانا بكأس السوبر الإسباني 2025.

اللاعب صاحب الـ33 عاما من ناشئي ريال سوسيداد وانضم إلى بلباو في صيف عام 2018.

وخاض مارتينيز مع سوسيداد 239 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومع بلباو خاض 177 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 7 آخرين.

وفي مسيرته توج بكأس الملك مع بلباو في 2021 ومع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة بلقب يورو في 2013.