خبر في الجول - بنتايك جاهز لمواجهة سيراميكا.. وربيع خارج حسابات فيريرا

بات المغربي محمود بنتايك جاهزا للمشاركة في مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الزمالك أمام سيراميكا في التاسعة مساء الجمعة ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود بنتايك جاهز لخوض مباراة الزمالك أمام سيراميكا.

فيما خرج أحمد ربيع القادم من البنك الأهلي من حسابات يانيك فيريرا مدرب الفريق لعم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

وتعافى بنتايك من الإصابة بشد عضلي ليصبح جاهزا لمواجهة سيراميكا.

بينما يواصل ربيع تأدية برنامجه التأهيلي بعد إصابته في العضلة الضامة.

ويفتتح الزمالك مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.

ويواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة في افتتاح منافسات الدوري.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)