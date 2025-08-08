راديو مونت كارلو: لويس إنريكي يغلق الباب في وجه دوناروما

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا

كشف فابريس هوكينز صحفي راديو مونت كارلو عن نهاية فرص بقاء جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان مع ناديه.

وقال هوكينز إن باريس يبحث عن مخرج لدوناروما، بعد قرار المدرب لويس إنريكي بجعل لوكاس شوفالييه الحارس الأول للفريق.

وتم إبلاغ دوناروما بذلك الأمر، على أمل تسهيله لخروجه.

وينتهي عقد حارس المرمى الإيطالي في الصيف المقبل.

وأتم باريس سان جيرمان اتفاقه مع ليل لضم حارسه لوكاس شوفالييه بحسب عدة مصادر، ولكن لم يتم إنهاء الصفقة رسميا حتى الآن.

وبحسب صحيفة تليجراف الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع دوناروما.

وتحدث الحارس البالغ من العمر 26 عاما من قبل حول إمكانية رحيله والعودة لإيطاليا من باب إنتر.

وقال دوناروما لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت من قبل: " اهتمام إنتر بضمي؟ يسعدني ذلك، لكن سنناقش هذه الأمور لاحقا، أنا سعيد بالعودة لأنني أفتقد إيطاليا حقا".

وحصل دوناروما باريس سان جيرمان على الثلاثية بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021.

