محمود صابر وثنائي الأهلي.. زد يعلن التعاقد مع 5 صفقات
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 00:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي زد تعاقده مع 5 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويتولى محمد شوقي تدريب نادي زد خلفا لحمادة صدقي.
ويستعد زد لمواجهة المقاولون في السادسة مساء الجمعة ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدوري.
وكشف زد عن تعاقده مع الخماسي:
أحمد نادر السيد - حارس مرمى قادما من باوك اليوناني
محمود صابر - لاعب وسط معارا من بيراميدز.
أحمد خالد كاباكا - لاعب وسط معارا من الأهلي.
عبد الله بوستانجي - مدافع قادم من الأهلي.
السيراليوني أومارا كيتا - ظهير أيسر قادم في صفقة انتقال حر.
ومن المقرر أن يعلن نادي زد عن باقي صفقاته، إذ نجح في ضم أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت، ويوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز ومحمد ربيعة مدافع سموحة.
ورحل مصطفى زيكو عن زد وانتقل إلى بيراميدز.
فيما انتقل محمد إسماعيل مدافع الفريق إلى الزمالك.
نرشح لكم
أخر الأخبار
