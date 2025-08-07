كرة يد - الزمالك يضم دينا الشيوي

أعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع دينا الشيوي لدعم صفوف فريق سيدات كرة اليد.

وكانت الشيوي لاعبة في صفوف الأهلي، ثم انتقلت إلى الزمالك بعد نهاية عقدها.

كذلك قدم الزمالك فريدة محمد ورزان خالد عبر صفحته الرسمية.

وتوصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع أحمد الأحمر وأكرم يسري وعمر الوكيل "بكار" ثلاثي فريق اليد لتجديد عقده.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع محمد عدلان قادما من طلائع الجيش.

وكان الزمالك قد أعلن ضم بيجاد مروان لاعب دائرة سبورتنج في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي السكندري.

ولعب بيجاد مروان مع الزمالك خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية على سبيل الإعارة بنهاية الموسم المنقضي وظهر بشكل جيد.

كما ضم الزمالك أحمد راضي صانع ألعاب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر هذا الصيف أيضا.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق تعيين الفرنسي فرانك موريس مدربا لفريق كرة اليد بالنادي خلال الموسم المقبل منذ أيام.