"ننتظر عودتك".. الزمالك يعلن رحيل مصطفى الزناري
الخميس، 07 أغسطس 2025 - 23:30
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك رحيل مدافعه مصطفى الزناري على سبيل الإعارة.
مصطفى الزناري
النادي : البنك الأهلي
وأتم نادي البنك الأهلي إجراءات ضم مصطفى الزناري مدافع الزمالك في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.
وكتب الزمالك عبر حسابه على فيسبوك: "شكرًا مصطفى الزناري، ننتظر عودتك بالتوفيق في إعارتك والتحدي القادم".
