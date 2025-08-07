"ننتظر عودتك".. الزمالك يعلن رحيل مصطفى الزناري

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 23:30

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى الزناري

أعلن نادي الزمالك رحيل مدافعه مصطفى الزناري على سبيل الإعارة.

وأتم نادي البنك الأهلي إجراءات ضم مصطفى الزناري مدافع الزمالك في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وكتب الزمالك عبر حسابه على فيسبوك: "شكرًا مصطفى الزناري، ننتظر عودتك بالتوفيق في إعارتك والتحدي القادم".

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد نجح في إتمام الصفقة بضم مصطفى الزناري بعد التوصل لاتفاق مع الزمالك.

وتواجد اللاعب مع مسؤولي البنك الأهلي ووقع على العقود في حضور وكيل أعماله.

وجاء ذلك بعد أن مدد اللاعب تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان يرتبط الزناري -26 عاما- بتعاقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل قبل أن يمدد تعاقده.

ويلعب الزناري في مركز قلب الدفاع، وكان قد انضم إلى القلعة البيضاء في صيف 2022.

ولعب الزناري 10 مباريات مع الزمالك الموسم الماضي بينهم 6 في مسابقة الدوري.

وبشكل عام خاض الزناري 53 مباراة بقميص الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق وساهم في صناعة هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

