"ننتظر عودتك".. الزمالك يعلن رحيل مصطفى الزناري

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد نجح في إتمام الصفقة بضم مصطفى الزناري بعد التوصل لاتفاق مع الزمالك.

وتواجد اللاعب مع مسؤولي البنك الأهلي ووقع على العقود في حضور وكيل أعماله.

وجاء ذلك بعد أن مدد اللاعب تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان يرتبط الزناري -26 عاما- بتعاقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل قبل أن يمدد تعاقده.

ويلعب الزناري في مركز قلب الدفاع، وكان قد انضم إلى القلعة البيضاء في صيف 2022.

ولعب الزناري 10 مباريات مع الزمالك الموسم الماضي بينهم 6 في مسابقة الدوري.

وبشكل عام خاض الزناري 53 مباراة بقميص الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق وساهم في صناعة هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.