الدباغ: مفاوضاتي مع الزمالك استغرقت 3 أيام.. وهذا ما قاله لي حامد حمدان قبل انتقالي

كشف الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد عن تواصله الأول مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وقال الدباغ في تصريحاته لقناة الزمالك: "المدرب يانيك فيريرا تواصل معي عبر مكالمة فيديو للاطمئنان على جاهزيتي وتدريباتي مع فريقي قبل الانضمام".

وأضاف "مفاوضات انتقالي إلى الزمالك لم تتطلب أكثر من 3 أيام. جون إدوارد أنهى كل شيء بسرعة".

وتابع "أطمح للفوز بالبطولات مع الزمالك وتحديدا بطولة الدوري الغائبة منذ سنوات".

وأكمل "تحدثت مع آدم كايد أولا لأنه زميلي في المنتخب، ولدي علاقة جيدة مع اللاعبين ومنهم عمر جابر ونبيل عماد".

وكشف "كنت أحب الكرة طوال حياتي ولكن لم أكن أتخيل أني سأصبح لاعبا محترفا".

وواصل "انتقلت من فلسطين إلى الكويت ومنها إلى أوروبا، وللكويت مكانة كبيرة في قلبي لهذا السبب".

وتابع "فخور بكوني سفير لبلدي فلسطين. أحببت التواجد بين نجوم منتخب بلادي منذ سن 17 عاما".

وأضاف "أعتبر كوني الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين مسؤولية كبيرة لأن الجماهير الفلسطينية تطالب بالمزيد من الأهداف".

وأكمل "الانتقادات جزء من اللعبة وإن لم تكن قادرا على تحملها فلا يمكنك اللعب في فريق كبير. لا أرد على أحد بل أرد في الملعب".

وكشف "حامد حمدان من أصدقائي هنا في مصر وأتمنى أن ينضم للزمالك. تواصلت معه قبل انتقالي إلى الزمالك وشجعني على هذه الخطوة وحدثني عن حب الجماهير لناديها".

وانتظم الفلسطيني عدي الدباغ في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وقام اللاعبون بتنظيم ممر شرفي لعدي الدباغ على هامش المران للاحتفال بانضمامه لصفوف الفريق.

صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفا.

ومع منتخب فلسطين لعب الدباغ 45 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويعد الدباغ أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية وكذلك هو هداف منتخب فلسطين التاريخي برصيد 17 هدفا.

كما يعد أول فلسطيني يتوج بلقب في أوروبا بعدما ساهم في تتويج أبردين بلقب كأس اسكتلندا الموسم الماضي.

ويقود البلجيكي يانيك فيريرا تدريب الزمالك خلال الموسم المقبل.

وضم الزمالك حتى الآن كل من المهدي سليمان وشيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في انطلاقة بطولة الدوري يوم الجمعة المقبل.