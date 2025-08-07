الثلاثي الجديد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة.. و5 غيابات

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 22:59

كتب : محمد جمال

مصطفى زيكو - بيراميدز

تواجد ثلاثي بيراميدز الجديد، البرازيلي إيفرتون ومصطفى زيكو ومحمود جاد في قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة.

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن بيراميدز 5 لاعبين خلال مواجهة وادي دجلة.

1- محمد حمدي .. بسبب الإيقاف مباراتين بعد طرده في مواجهة سيراميكا بالنسخة الماضية.

2- محمد الشيبي .. بسبب الإيقاف مباراة واحدة بعد الحصول على بطاقة صفراء ثالثة أمام سيراميكا بالنسخة السابقة.

3- رمضان صبحي .. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الضامة

4- محمود زلاكة .. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الخلفية

5- عبد الرحمن جودة .. بسبب استمرار تأهيله بعد إصابته في الرأس قبل عدة أسابيع

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏قائمة الفريق محمود دونجا مهند لاشين وليد الكرتي عبدالرحمن مجدي أحمد عاطف قطة مصطفى زيكو محمد رضا بوبو إيفرتون دا سيلفا دودو الجباس يوسف أوباما فيستون ماييلي مروان حمدي أحمد الشناوي شريف إكرامي محمود جاد محمود مرعي أحمد سامي أسامة جلال طارق علاء كريم حافظ بلاتي توريه مصطفی فتحي أحمد توفیق ርረርያ EPL‏'‏

واختتم بيراميدز منافسات الموسم المنصرم بمسابقة الدوري في المركز الثاني خلف الأهلي.

فيما خسر نهائي كأس مصر على يد الزمالك بركلاات الترجيح.

لكن بيراميدز فاز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى بتاريخه على حاسب صنداونز.

بيراميدز وادي دجلة الدوري المصري
