كرة يد - تم التأهل بنجاح.. مصر تهزم البحرين في بطولة العالم للناشئين

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

تغلب منتخب مصر تحت 19 عاما على منتخب البحرين بنتيجة 36-28 في الجولة الثانية لدور مجموعات بطولة العالم للناشئين لكرة اليد المقامة في مصر.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفراعنة بنتيجة 19-13.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من النسخة الحالية ببطولة العالم للناشئين رفقة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

أخبار متعلقة:
كرة يد - مصر تستهل مشوارها في بطولة العالم للناشئين باكتساح كوريا الجنوبية كرة يد - الأهلي يعلن تعاقده مع مودي كرة يد – الأهلي يضم أحمد عوض من سموحة كرة يد - ثنائي من مواليد 2008 ضمن قائمة منتخب مصر للشباب في بطولة العالم

وفاز منتخب اليابان على كوريا الجنوبية بنتيجة 34-32.

وكان منتخب الناشئين قد فاز في الجولة الأولى على كوريا الجنوبية بنتيجة 46-27 في افتتاح مشواره.

وفي نفس الجولة تغلب منتخب اليابان على البحرين بنتيجة 32-30.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم لناشئين كرة اليد حتى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

ويقود منتخب مصر الإسباني فرناندو باربيتو بشكل مؤقت بسبب تعرض طارق محروس المدير الفني للفريق لوعكة صحية قبل 4 أيام من انطلاق البطولة.

وسبق وأن حقق منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين في 2019.

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الرابع في النسخة الأخيرة والتي أقيمت بكرواتيا في 2023.

منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم للناشئين
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يضم دينا الشيوي مواعيد مباريات الخميس 7 أغسطس 2025.. منتخب الناشئين ضد البحرين وبايرن أمام توتنام كرة يد - مصر تستهل مشوارها في بطولة العالم للناشئين باكتساح كوريا الجنوبية كرة يد - الأهلي يعلن تعاقده مع مودي كرة يد – الأهلي يضم أحمد عوض من سموحة كرة يد - تعديل موعد مباراة ناشئين مصر الافتتاحية ضد كوريا الجنوبية كرة يد - ثنائي من مواليد 2008 ضمن قائمة منتخب مصر للشباب في بطولة العالم كرة يد - بينهم عبد الغني.. الاتحاد الدولي يسلط الضوء على 8 مواهب في بطولة العالم للناشئين
أخر الأخبار
ماذا سيفعل برشلونة بعد رحيل مارتينيز 16 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - بنتايك جاهز لمواجهة سيراميكا.. وربيع خارج حسابات فيريرا 22 دقيقة | الكرة المصرية
راديو مونت كارلو: لويس إنريكي يغلق الباب في وجه دوناروما 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يبدأ مفاوضات ضم جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يحدد سعره 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمود صابر وثنائي الأهلي.. زد يعلن التعاقد مع 5 صفقات 44 دقيقة | الدوري المصري
تنازلات ومباراة ودية.. الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال سيسكو إلى مانشستر يونايتد 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الزمالك يضم دينا الشيوي ساعة | كرة يد
شرط يسمح له بالرحيل مجانا.. إنييجو مارتينيز يقترب من النصر ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510765/كرة-يد-تم-التأهل-بنجاح-مصر-تهزم-البحرين-في-بطولة-العالم-للناشئين