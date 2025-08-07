كرة يد - تم التأهل بنجاح.. مصر تهزم البحرين في بطولة العالم للناشئين

تغلب منتخب مصر تحت 19 عاما على منتخب البحرين بنتيجة 36-28 في الجولة الثانية لدور مجموعات بطولة العالم للناشئين لكرة اليد المقامة في مصر.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفراعنة بنتيجة 19-13.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من النسخة الحالية ببطولة العالم للناشئين رفقة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

وفاز منتخب اليابان على كوريا الجنوبية بنتيجة 34-32.

وكان منتخب الناشئين قد فاز في الجولة الأولى على كوريا الجنوبية بنتيجة 46-27 في افتتاح مشواره.

وفي نفس الجولة تغلب منتخب اليابان على البحرين بنتيجة 32-30.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم لناشئين كرة اليد حتى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

ويقود منتخب مصر الإسباني فرناندو باربيتو بشكل مؤقت بسبب تعرض طارق محروس المدير الفني للفريق لوعكة صحية قبل 4 أيام من انطلاق البطولة.

وسبق وأن حقق منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين في 2019.

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الرابع في النسخة الأخيرة والتي أقيمت بكرواتيا في 2023.