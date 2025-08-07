"أدى عمله على أكمل وجه".. عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات بالزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات بالتنسيق مع المدير الرياضي.

ويتولى جون إدوارد مهمة المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وقال الزمالك في بيان: "بدأ عبد الرحمن إسماعيل مهامه رسميا منذ انطلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث فضل المدير الرياضي، بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الإعلان عن تعيينه إلى ما بعد الانتهاء من كافة الصفقات الجديدة".

وتابع الزمالك في بيانه "أدى عبد الرحمن إسماعيل مهام عمله على أكمل وجه، حيث بذل مجهودات كبيرة في ملف التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب ملف تسويق اللاعبين الراحلين، وذلك بما يتماشى مع رؤية المدير الرياضي للفريق".

عبد الرحمن إسماعيل هو أحد وكلاء اللاعبين على غرار عمر فايد لاعب فنربخشة التركي.

وبحسب بيان الزمالك ساهم عبد الرحمن إسماعيل في إتمام صفقات الزمالك خلال الانتقالات الصيفية.

وأُغلق باب القيد المحلي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس.

وأبرم نادي الزمالك 10 صفقات آخرهم البرازيلي خوان ألفينا جناح أولكسندريا الأوكراني.

وضم الزمالك ثلاثي أجنبي وهم خوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي الذي تم قيده تحت السن.

بينما نجح الزمالك في التدعيم بثنائي منتخب فلسطين عدي الدباغ وآدم كايد.

وجاءت صفقات الزمالك الصيفية كالآتي:

خوان ألفينا - جناح أيمن - قادما من أولكسندريا الأوكراني.

شيكو بانزا - جناح أيسر - قادما من إستريلا أمادورا البرتغالي.

عدي الدباغ - مهاجم - قادما من تشارلوروا البلجيكي.

آدم كايد - جناح أيسر - قادما من بريدة الهولندي.

عبد الحميد معالي - جناح أيسر - قادما من اتحاد طنجة المغربي.

المهدي سليمان - حارس مرمى - صفقة انتقال حر.

محمد إسماعيل - مدافع - قادما من نادي زد.

عمرو ناصر - مهاجم - قادما من فاركو.

أحمد شريف - جناح أيسر - قادما من فاركو.

أحمد ربيع - لاعب وسط - قادما من البنك الأهلي.

ويأتي ذلك مع استعادة الفلسطيني عمر فرج بعد نهاية إعارته بجانب تفعيل بند شراء محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي.

ويفتتح الزمالك مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.

ويواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا مساء غدا الجمعة في افتتاح منافسات الدوري.