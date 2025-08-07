ميركاتو في الجول - ثلاثي الزمالك على رأس 12 صفقة للبنك الأهلي

دعم فريق البنك الأهلي صفوفه بـ 12 صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأُغلق باب القيد المحلي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس.

وأبرم نادي البنك الأهلي 11 صفقة انتقال نهائي، إضافة إلى ضم مصطفى الزناري مدافع الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وجاءت صفقات البنك الأهلي الصيفية كالآتي:

مصطفى شلبي - جناح أيسر - قادما من الزمالك

سيد عبد الله - جناح أيمن - قادما من الزمالك

مصطفى الزناري - مدافع - قادما من الزمالك (إعارة)

يسري وحيد - جناح أيسر - قادما من طلائع الجيش

عمرو الجزار - مدافع - قادما من غزل المحلة

محمد أشرف - لاعب وسط - قادما من غزل المحلة

أحمد متعب - ظهير أيسر قادما من طلائع الجيش

أحمد أمين قفة - مهاجم - قادما من إنبي

مصطفى دويدار - جناح أيمن قادما من إنبي

محمود عماد - لاعب وسط قادما من فاركو

أحمد طارق سليمان - حارس مرمى - قادما من بروكسي

داو سيريل - مدافع (تفعيل بند الشراء).