ميركاتو في الجول - ثلاثي الزمالك على رأس 12 صفقة للبنك الأهلي

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي في البنك الأهلي

دعم فريق البنك الأهلي صفوفه بـ 12 صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأُغلق باب القيد المحلي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس.

وأبرم نادي البنك الأهلي 11 صفقة انتقال نهائي، إضافة إلى ضم مصطفى الزناري مدافع الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
ميركاتو في الجول - رباعي لـ المصري وصفقات بالجملة للمحلة والاتحاد ميركاتو في الجول - الأغلى بدوري هذا الموسم ضمن 3 صفقات أبرمها بيراميدز ميركاتو في الجول - سبعة تدعيمات هجومية ضمن 10 صفقات لـ الزمالك ميركاتو في الجول - زيزو وتريزيجيه وعودة شريف على رأس 8 تدعيمات لـ الأهلي

وجاءت صفقات البنك الأهلي الصيفية كالآتي:

مصطفى شلبي - جناح أيسر - قادما من الزمالك

سيد عبد الله - جناح أيمن - قادما من الزمالك

مصطفى الزناري - مدافع - قادما من الزمالك (إعارة)

يسري وحيد - جناح أيسر - قادما من طلائع الجيش

عمرو الجزار - مدافع - قادما من غزل المحلة

محمد أشرف - لاعب وسط - قادما من غزل المحلة

أحمد متعب - ظهير أيسر قادما من طلائع الجيش

أحمد أمين قفة - مهاجم - قادما من إنبي

مصطفى دويدار - جناح أيمن قادما من إنبي

محمود عماد - لاعب وسط قادما من فاركو

أحمد طارق سليمان - حارس مرمى - قادما من بروكسي

داو سيريل - مدافع (تفعيل بند الشراء).

البنك الأهلي مصطفى شلبي
نرشح لكم
"ننتظر عودتك".. الزمالك يعلن رحيل مصطفى الزناري الدباغ: مفاوضاتي مع الزمالك استغرقت 3 أيام.. وهذا ما قاله لي حامد حمدان قبل انتقالي الثلاثي الجديد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة.. و5 غيابات بعد حل أزمة الزمالك..الرياض السعودي يتعاقد مع تيدي أوكو خبر في الجول - المصري حاول التعاقد مع مزيزي قبل نهاية الانتقالات الصيفية الصفقة الثالثة.. بيراميدز يتعاقد مع محمود جاد "أدى عمله على أكمل وجه".. عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات بالزمالك هاني: كرة القدم مثل المسرح.. وتحاملت على نفسي للمشاركة في مونديال الأندية
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يضم دينا الشيوي 2 دقيقة | كرة يد
شرط يسمح له بالرحيل مجانا.. إنييجو مارتينيز يقترب من النصر 9 دقيقة | الدوري الإسباني
"ننتظر عودتك".. الزمالك يعلن رحيل مصطفى الزناري 10 دقيقة | الدوري المصري
الدباغ: مفاوضاتي مع الزمالك استغرقت 3 أيام.. وهذا ما قاله لي حامد حمدان قبل انتقالي 18 دقيقة | الدوري المصري
الثلاثي الجديد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة.. و5 غيابات 41 دقيقة | الدوري المصري
بعد حل أزمة الزمالك..الرياض السعودي يتعاقد مع تيدي أوكو ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - المصري حاول التعاقد مع مزيزي قبل نهاية الانتقالات الصيفية ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تم التأهل بنجاح.. مصر تهزم البحرين في بطولة العالم للناشئين 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510763/ميركاتو-في-الجول-ثلاثي-الزمالك-على-رأس-12-صفقة-للبنك-الأهلي