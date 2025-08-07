هاني: كرة القدم مثل المسرح.. وتحاملت على نفسي للمشاركة في مونديال الأندية

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي

شدد محمد هاني لاعب الأهلي على ثقته في قدرات فريقه على حصد الألقاب قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة مودرن سبورت يوم السبت المقبل.

وقال هاني عبر قناة الأهلي: "أعتز بثقة جميع المدربين الذين مروا على تدريب الأهلي، ثقة المدربين دليل على أنني أسير في الطريق الصحيح وهذا الأمر يتطلب الذكاء والخبرة وخوض التدريبات بكل جدية".

وأضاف "كرة القدم مثل المسرح وكل لاعب يؤدي دوره أمام الجمهور، والنادي الأهلي تحديدا لن يبقى عليك إلا إذا كنت تقوم بدورك على أكمل وجه".

وشدد "تعرضت لإصابة قوية في ركبتي قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم للأندية، لكنني تحاملت على نفسي من أجل المشاركة في هذا الحدث العالمي".

وأتم "تعاملت مع مدربين كبار في الأهلي ولكن جاريدو وفايلر وبيسيرو وحسام البدري كان لهم دور كبير في مسيرتي مع الفريق".

ويلعب هاني في صفوف الفريق الأول للنادي الأهلي منذ 2014.

ووصل هاني إلى مباراته رقم 358 بقميص الأهلي وخلال تلك المباريات سجل 8 أهداف وصنع 25.

