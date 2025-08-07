فياريال يعيد بارتي للدوري الإسباني

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

توماس بارتي

أتم نادي فياريال إجراءات التعاقد مع توماس بارتي لاعب أرسنال.

وانضم بارتي إلى فياريال قادما من أرسنال بعد نهاية تعاقده.

وخضع بارتي للكشف الطبي مع النادي الإسباني قبل إتمام الصفقة.

ووقع لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عامًا على عقد يربطه بفياريال لمدة موسم.

وانضم بارتي لصفوف أرسنال في 2020 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني قادما من أتليتكو مدريد.

وشارك بقميص الجنرز في 130 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

كما خاض أكثر من 50 مباراة بقميص منتخب غانا جاء آخرها في مارس الماضي خلال تصفيات كأس العالم 2026.

