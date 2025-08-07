التجربة السابعة.. فاركو يتعاقد مع دعدور

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 18:57

أعلن نادي فاركو تعاقده مع أحمد دعدور قادما من الاتحاد السكندري.

وسيخوض دعدور التجربة السابعة في الدوري المصري.

وكان أحمد دعدور قد سبق له اللعب لأندية مصر للمقاصة والمصري وبيراميدز وإيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا والاتحاد.

وانضم دعدور إلى الاتحاد قبل انطلاق الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

وخاض دعدور مباراة واحدة مع الاتحاد الموسم الماضي في كأس الرابطة.

ونجح الاتحاد السكندري في تدعيم صفوفه هذا الموسم بضم محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت السابق.

ولعب دعدور بشكل عام 36 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز مع مختلف الفرق.

