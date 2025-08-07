سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع مدافعه الفرنسي جول كوندي بشأن تجديد تعاقده.

وينتهي عقد كوندي في صيف 2027.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن برشلونة تم أتم اتفاقه بشان تجديد عقد جول كوندي مع بعد موافقة محامي النادي واللاعب على جميع البنود.

وأوضحت التقارير أن الخطوة القادمو هة الإعلان الرسمي عن تجديد عقد كوندي حتى يونيو 2030.

موقع كالتشيو ميركاتو ذكر في وقت سابق، أن باريس سان جيرمان يطمح بالتوقيع مع كوندي، وذلك لعتزيز الفريق حيث يشغل اللاعب الفرنسي العديد من المراكز.

ويريد باريس سان جيرمان دفع 100 مليون يورو لإقناع برشلونة ببيع كوندي، واستغلال مشاكل الفريق المالية.

لكن المشكلة التي تواجه باريس، أن كوندي من الركائز الأساسية للفريق الكتالوني، لذلك سيحاول كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إقناع اللاعب للإنضمام لمشروع الفريق الباريسي.

وانضم كوندي إلى برشلونة صيف 2022 قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وشارك اللاعب الفرنسي مع برشلونة هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 8 أهداف.

برشلونة كوندي
