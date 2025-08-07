الصفقة الثالثة.. بيراميدز يتعاقد مع محمود جاد
الخميس، 07 أغسطس 2025 - 20:46
كتب : حامد وجدي
أتم نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.
وبات جاد الصفقة الثالثة لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأعلن بيراميدز تعاقده مع محمودجاد بشكل رسمي قادما من المصري.
وذكر FilGoal.com في وقت سابق نادي بيراميدز قد أتم اتفاقه بضم محمود جاد لمدة 5 مواسم.
وتبلغ قيمة الصفقة ما يقارب من 30 مليون جنيه يحصل عليها النادي البورسعيدي.
وانضم جاد إلى المصري قادما من إنبي في 2023.
صاحب الـ 26 عاما شارك في 30 مباراة بقميص المصري خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 18 مباراة واستقبل 25 هدفا.
وبات جاد الصفقة الثالثة بعدما بيراميدز الثنائي: إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي، ومصطفى زيكو قادما من نادي زد.
