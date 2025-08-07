"خطوة رائدة".. الزمالك يعلن إطلاق إذاعة عبر الإنترنت للجماهير قريبا

أعلن نادي الزمالك إطلاق إذاعة "أونلاين" عبر الإنترنت للجماهير قريبا.

وأوضح نادي الزمالك أن تلك الخطوة رائدة على مستوى الأندية في مصر والشرق الأوسط.

وتأتي لتأكيد الدور الإعلامي الذي يقوم به النادي في توعية الجماهير وترسيخ الانتماء للنادي.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"في خطوة تعكس رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تطوير العمل الإعلامي بالنادي، تقرر إطلاق راديو (صوت الزمالك) أونلاين من أجل تقديم خدمة إعلامية جديدة لجماهير الزمالك في جميع أنحاء العالم".

"إذ يمكنهم متابعة أخبار النادي وكل ما يتعلق به بشكل مباشر من خلال منصات راديو الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصات فيسبوك، تيك توك، إنستجرام، يوتيوب، صوت الزمالك".

"وسيكون راديو صوت الزمالك نافذة أساسية للتواصل مع جماهير القلعة البيضاء في كل مكان بالعالم، إلى جانب الاستفادة من هذه الخطوة الرائدة على مستوى الأندية في مصر والشرق الأوسط لتأكيد الدور الإعلامي الذي يقوم به النادي في توعية الجماهير وترسيخ الانتماء للنادي وفق القواعد الإعلامية المتعارف عليها".