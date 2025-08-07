البطولة المغربي: الأهلي يتحمل النسبة الأكبر من راتب رضا سليم مع الجيش الملكي

انتقل رضا سليم لاعب الأهلي إلى صفوف الجيش الملكي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكشف موقع البطولة المغربي عن تحمل الأهلي 700 ألف دولار من مستحقات رضا سليم بينما الجيش الملكي يساهم بـ 200 ألف دولار فقط.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يعتبر الراتب الأساسي بجانب الحوافز والمكافآت الإضافية التي قد تصل إلى 100 ألف دولار.

ونفى موقع البطولة التقارير التي انتشرت بشأن مساهمة الجيش الملكي بـ 550 ألف دولار.

وكان قد أشار راديو مارس إلى أن الجيش الملكي يضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة والأهلي يتحمل 150 ألف دولار من راتب اللاعب.

بينما النادي المغربي يتحمل الـ 550 ألف الآخرين، إذ يبلغ راتبه السنوي 700 ألف دولار وهو عكس ما تناوله موقع البطولة المغربي.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة في الركبة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.