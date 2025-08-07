البطولة المغربي: الأهلي يتحمل النسبة الأكبر من راتب رضا سليم مع الجيش الملكي

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 17:12

كتب : FilGoal

رضا سليم - الأهلي

انتقل رضا سليم لاعب الأهلي إلى صفوف الجيش الملكي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكشف موقع البطولة المغربي عن تحمل الأهلي 700 ألف دولار من مستحقات رضا سليم بينما الجيش الملكي يساهم بـ 200 ألف دولار فقط.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يعتبر الراتب الأساسي بجانب الحوافز والمكافآت الإضافية التي قد تصل إلى 100 ألف دولار.

أخبار متعلقة:
الرياضية: نجم شتوتجارت يجتاز الكشف الطبي مع أهلي جدة ويوقع عقود انتقاله ميركاتو في الجول - زيزو وتريزيجيه وعودة شريف على رأس 8 تدعيمات لـ الأهلي كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري نقطة تكفي للتتويج.. البدري يقود الأهلي لاكتساح السويحلي في الدوري الليبي

ونفى موقع البطولة التقارير التي انتشرت بشأن مساهمة الجيش الملكي بـ 550 ألف دولار.

وكان قد أشار راديو مارس إلى أن الجيش الملكي يضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة والأهلي يتحمل 150 ألف دولار من راتب اللاعب.

بينما النادي المغربي يتحمل الـ 550 ألف الآخرين، إذ يبلغ راتبه السنوي 700 ألف دولار وهو عكس ما تناوله موقع البطولة المغربي.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة في الركبة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.

الأهلي رضا سليم الجيش الملكي
نرشح لكم
الصفقة الثالثة.. بيراميدز يتعاقد مع محمود جاد "أدى عمله على أكمل وجه".. عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات بالزمالك ميركاتو في الجول - ثلاثي الزمالك على رأس 12 صفقة للبنك الأهلي هاني: كرة القدم مثل المسرح.. وتحاملت على نفسي للمشاركة في مونديال الأندية التجربة السابعة.. فاركو يتعاقد مع دعدور عبد الله السعيد: الزمالك يسير في طريق مبشر.. وعلينا أن نضحي ونتحمل المسؤولية "خطوة رائدة".. الزمالك يعلن إطلاق إذاعة عبر الإنترنت للجماهير قريبا خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري
أخر الأخبار
الصفقة الثالثة.. بيراميدز يتعاقد مع محمود جاد 30 دقيقة | الدوري المصري
"أدى عمله على أكمل وجه".. عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات بالزمالك 33 دقيقة | الكرة المصرية
ميركاتو في الجول - ثلاثي الزمالك على رأس 12 صفقة للبنك الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري
هاني: كرة القدم مثل المسرح.. وتحاملت على نفسي للمشاركة في مونديال الأندية ساعة | الدوري المصري
فياريال يعيد بارتي للدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التجربة السابعة.. فاركو يتعاقد مع دعدور 2 ساعة | الدوري المصري
عبد الله السعيد: الزمالك يسير في طريق مبشر.. وعلينا أن نضحي ونتحمل المسؤولية 2 ساعة | الدوري المصري
سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510755/البطولة-المغربي-الأهلي-يتحمل-النسبة-الأكبر-من-راتب-رضا-سليم-مع-الجيش-الملكي