أثليتك: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع لايبزيج لضم سيسكو

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 17:10

كتب : FilGoal

بنيامين سيسكو - لايبزيج

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مبدئي مع لايبزيج للتعاقد مع بنيامين سيسكو هذا الصيف.

الدولي السلوفيني حصل على إذن بالسفر وإجراء الفحص الطبي قبل إتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد، وفقا للتقرير.

وذلك مقابل 76.5 مليون يورو + 8.5 مليون يورو.

وكان لايبزيج قد رفض العرض السابق الذي بلغ 75 مليون يورو + 10 ملايين يورو كإضافات.

ومن المتوقع أن يوقع بنيامين على عقد يربطه بالشياطين الحمر حتى صيف 2030.

تعاقد سيسكو مع لايبزج كان يمتد حتى صيف 2029.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

منافسة مع نيوكاسل

تنافس مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد مع سيسكو.

وذكرت شبكة سكاي في وقت سابق أن نيوكاسل رفع عرضه لضم سيسكو إلى 90 مليون يورو بواقع 80 مليون + 10 ملايين يورو كحوافز إضافية.

ويعتمد مانشستر يونايتد على رغبة اللاعب وإقناعه بالانضمام إلى يونايتد.

