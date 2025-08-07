الكرة الذهبية - صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.. وغياب مرموش

يتنافس محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وينافس صلاح على الجائزة مع 29 لاعبا.

صلاح واحد من ثنائي عربي ينافس على الجائزة مع أشرف حكيمي نجم المغرب وباريس سان جيرمان.

ويتواجد مع الدولي المصري زميليه فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر.

بالإضافة إلى زميله الجديد فلوريان فيرتز صانع ألعاب ألمانيا وباير ليفركوزن السابق.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة على النحو التالي:

Image

محمد صلاح

جود بيلينجهام

عثمان ديمبيلي

جيانلويجي دوناروما

ديزيري دوي

دينزل دومفريز

سيرهو جيراسي

فيكتور جوكيريس

إرلينج هالاند

أشرف حكيمي

هاري كين

خفيتشا كفاراتسخيليا

روبرت ليفاندوفسكي

الكسيس ماك أليستر

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

سكوت مكتوميناي

نونو مينديز

جواو نيفيز

مايكل أوليسيه

كول بالمر

بيدري

رافينيا

ديكلان رايس

فابيان رويز

فيرجيل فان دايك

فينيسيوس جونيور

فيتينيا

فلوريان فيرتز

لامين يامال

وغاب عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي عن القائمة رغم تألقه على مدار الموسم مع آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي.

وذلك على الرغم من تسجيله 28 هدفًا وصناعة 17 في الموسم الماضي.

في حفل الموسم الماضي احتل محمد صلاح المركز 11 في القائمة النهائية لترتيب اللاعبين الأفضل في العالم.

ويعد هذا المركز هو الأكثر تراجعا لـ محمد صلاح منذ أن بدأ المنافسة في سباق الكرة الذهبية.

وكان أفضل مركز لـ محمد صلاح في ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم بحفل الكرة الذهبية في عام 2019 عندما احتل المركز الخامس.

وكرر صلاح المركز الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين بحفل الكرة الذهبية في عام 2022 الماضي.

وقاد النجم المصري فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

