برشلونة يسحب شارة القيادة من تير شتيجن

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

مارك أندريه تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة سحب شارة القيادة من حارسه مارك أندري تير شتيجن.

وأوضح برشلونة في بيان: "في أعقاب الإجراءات التأديبية المُتخذة ضد مارك أندريه تير شتيجن، وحتى حسم هذه القضية نهائيًا، قرر النادي، بالاتفاق مع الإدارة الرياضية والجهاز الفني، سحب شارة قيادة الفريق مؤقتًا".

وأضاف النادي في بيانه "خلال هذه الفترة، سيتولى نائب القائد الحالي رونالد أراوجو مهام قائد الفريق".

أخبار متعلقة:
الكرة الذهبية - برشلونة ينافس ليفربول وسان جيرمان على جائزة أفضل فريق الكرة الذهبية - سلوت وفليك ولويس إنريكي يتنافسون على جائزة أفضل مدرب الكرة الذهبية - ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى الكرة الذهبية - ثنائي برشلونة ومثله من سان جيرمان في المنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب

Image

ماذا حدث؟

خضع تير شتيجن لجراحة في الظهر، ويحتاج برشلونة لغيابه لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى يتمكن من استغلال راتبه في تسجيل اللاعبين.

بينما سبق وأن أعلن الألماني بنفسه أن غيابه سيستغرق 3 أشهر، وهو ما تسبب بقرار سحب الشارة.

الموقف الحالي مع النادي

تعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

وبعد إعلانه عن غيابه لـ 3 أشهر بشكل فردي، كشفت صحيفة سبورت إن النادي قرر سحب شارة القيادة من الحارس الألماني.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التخلص من تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أن اللاعب يرفض الرحيل حتى الآن.

ولعب حارس برشلونة الموسم المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

وانضم تير شتيجن لصفوف النادي الكتالوني في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع النادي بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 6 مرات.

مارك أندري تير شتيجن برشلونة
نرشح لكم
فياريال يعيد بارتي للدوري الإسباني سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030 قيد جارسيا متوقف.. تصاعد أزمة برشلونة وتير شتيجن ريال مدريد المستفيد.. تقرير: نابولي يقترب من ضم جوتيريز لاعب جيرونا رومانو: فياريال يستكمل إجراءات ضم بارتي بعد الإفراج عنه آس: ريال سوسيداد يقترب من ضم جيديش من ولفرهامبتون بعد اقتراب ميلو من أهلي جدة.. تقرير: أتلتيكو مدريد يتجه لضم راسبادوري آس: الكشف عن تطورات إصابة كوبارسي وموقفه من بداية الدوري الإسباني
أخر الأخبار
هاني: كرة القدم مثل المسرح.. وتحاملت على نفسي للمشاركة في مونديال الأندية 6 دقيقة | الدوري المصري
فياريال يعيد بارتي للدوري الإسباني 27 دقيقة | الدوري الإسباني
التجربة السابعة.. فاركو يتعاقد مع دعدور 58 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله السعيد: الزمالك يسير في طريق مبشر.. وعلينا أن نضحي ونتحمل المسؤولية ساعة | الدوري المصري
سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030 ساعة | الكرة الأوروبية
"خطوة رائدة".. الزمالك يعلن إطلاق إذاعة عبر الإنترنت للجماهير قريبا 2 ساعة | الدوري المصري
البطولة المغربي: الأهلي يتحمل النسبة الأكبر من راتب رضا سليم مع الجيش الملكي 2 ساعة | الدوري المصري
أثليتك: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع لايبزيج لضم سيسكو 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510752/برشلونة-يسحب-شارة-القيادة-من-تير-شتيجن