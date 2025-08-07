برشلونة يسحب شارة القيادة من تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة سحب شارة القيادة من حارسه مارك أندري تير شتيجن.

وأوضح برشلونة في بيان: "في أعقاب الإجراءات التأديبية المُتخذة ضد مارك أندريه تير شتيجن، وحتى حسم هذه القضية نهائيًا، قرر النادي، بالاتفاق مع الإدارة الرياضية والجهاز الفني، سحب شارة قيادة الفريق مؤقتًا".

وأضاف النادي في بيانه "خلال هذه الفترة، سيتولى نائب القائد الحالي رونالد أراوجو مهام قائد الفريق".

ماذا حدث؟

خضع تير شتيجن لجراحة في الظهر، ويحتاج برشلونة لغيابه لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى يتمكن من استغلال راتبه في تسجيل اللاعبين.

بينما سبق وأن أعلن الألماني بنفسه أن غيابه سيستغرق 3 أشهر، وهو ما تسبب بقرار سحب الشارة.

الموقف الحالي مع النادي

تعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

وبعد إعلانه عن غيابه لـ 3 أشهر بشكل فردي، كشفت صحيفة سبورت إن النادي قرر سحب شارة القيادة من الحارس الألماني.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التخلص من تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أن اللاعب يرفض الرحيل حتى الآن.

ولعب حارس برشلونة الموسم المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

وانضم تير شتيجن لصفوف النادي الكتالوني في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع النادي بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 6 مرات.