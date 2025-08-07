الكرة الذهبية - سلوت وفليك ولويس إنريكي يتنافسون على جائزة أفضل مدرب

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة المرشحين لجائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب عن الموسم الماضي.

الجائزة ستوزع خلال حفل الكرة الذهبية.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الذي قاده للتتويج بكأس العالم للأندية.

الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، الذي قاد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

الألماني هانز فليك مدرب برشلونة الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الإسباني.

الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نابولي الذي قاده للتتويج بالدوري الإيطالي.

وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية هذا العام يوم 22 سبتمبر المقبل في باريس.